Rapina in farmacia e altri negozi fiorentini. Fermato un 29enne

A fine giornata sarebbe entrato in una farmacia con il volto coperto da uno scalda collo e, dopo aver minacciato con un coltello i dipendenti, si sarebbe fatto consegnare circa 300 euro in contanti per poi fuggire via. La rapina risale alla sera dello scorso 28 giugno quando la polizia di Firenze intervenne in via Aretina. Le successive indagini e verifiche incrociate della polizia hanno adesso portato al fermo di un cittadino italiano, di 29 anni, emesso dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Firenze, per rapina aggravata. Il provvedimento è stato eseguito martedì dalla squadra mobile e convalidato il giorno successivo dal giudice per le indagini preliminari del tribunale. Alla convalida, è stata applicata inoltre la misura della custodia cautelare in carcere.

Secondo quanto emerso, la stessa persona sarebbe anche stata protagonista oltre ai fatti del 28 giugno, anche di altri due episodi simili lo scorso maggio messi a segno sempre ai danni di esercizi commerciali, nella zona del Galluzzo. Dalle similitudini di azione e dai riscontri svolti, gli investigatori hanno ritenuto che il rapinatore del Galluzzo e quello di via Aretina fossero la stessa persona. Il procedimento è attualmente pendente in fase di indagini preliminari, e l'effettiva responsabilità dell'indagato sarà vagliata nel corso del successivo ed eventuale processo.