Scoperto pozzo della Protostoria a Empoli: è il più antico rinvenuto in Toscana

Martedì 25 luglio, presso il Green Bar del Parco di Serravalle a Empoli (ore 21.30) la dott.ssa Ursula Wierer, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Area Metropolitana di Firenze e l’archeologo Ludovico Giannini, della Cooperativa Ichnos di Montelupo Fiorentino, illustreranno le fasi dello scavo e i dati raccolti sulla tecnologia costruttiva e sull’utilizzo di un pozzo per acqua datato alla media età del Bronzo, attualmente il più antico esemplare nel suo genere rinvenuto in Toscana.

La scoperta è avvenuta durante le indagini di archeologia preventiva a cura della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana iniziate a Empoli nel 2020 nell’ambito del progetto per l’edificazione di una nuova scuola. Lo scavo stratigrafico ha messo in luce varie fasi di vita del pozzo, documentate anche dai contenitori fittili rinvenuti al suo interno, probabilmente vasi usati per attingere l’acqua. La presenza di questa struttura, impegnativa dal punto di vista della realizzazione e della manutenzione, fa ipotizzare l’esistenza di un insediamento stabile nelle vicinanze.

L’evento, patrocinato dal Comune di Empoli, è realizzato in collaborazione con l’Associazione Archeologica Volontariato Medio Valdarno e la Cooperativa Sociale Sintesi Minerva.

Fonte: Associazione Archeologica Volontariato Medio Valdarno