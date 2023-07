"Sempre Callas", a Empoli il concerto in omaggio alla soprano nel centenario dalla nascita

L’appuntamento è per sabato 5 agosto 2023, alle 21.30 al Chiostro della Collegiata di Sant’Andrea. Tra le mura del Chiostro risuoneranno le arie di Bellini, Verdi, Puccini, e Mascagni in omaggio a Maria Callas, di cui ricorrono i 100 anni dalla nascita.

Protagonista la soprano Donatella De Luca, accompagnata al pianoforte da Massimo Salotti e dal quartetto d’archi portoghese dell’Orquestra Clássica do Centro. L’ingresso è gratuito.

L'Orquestra Clássica do Centro, è un’orchestra proveniente da Coimbra (Portogallo) fondata nel 2001. Nel corso degli anni ha avuto come solisti e direttori personalità di spicco del panorama musicale nazionale e internazionale. Di formazione orchestrale classica, si presenta anche in formazioni cameristiche (trio, quartetto e quintetto), fornendo così un'ampia gamma di programmi e repertori. Organizza concorsi, convegni o festival, oltre a pubblicare CD, libri e cataloghi. Come associazione è responsabile della gestione culturale del Pavilhão Centro de a Coimbra, che è anche la sede dell’associazione. Promuovere la cultura musicale, potenziare l'aspetto pedagogico e conferire curiosità all'ascolto e alla fruizione della musica classica sono stati e continueranno ad essere gli obiettivi di questo progetto.

Quartetto dell'Orquestra Clássica do Centro

Soprano: Donatella De Luca

Pianoforte: Massimo Salotti

Violini: Pedro Carvalho, Ana Carvalho

Viola: Cristovão Andrade

Violoncello: António Ferreira

Programma:

Verdi Preludio Atto (da La Traviata)

Mascagni Voi lo sapete o mamma (da Cavalleria Rusticana)

Verdi Pace, pace, mio Dio (da La Forza del Destino)

Verdi Preludio Atto III (da La Traviata)

Puccini Vissi d’arte (da Tosca)

Catalani Ebben ne andro’ lontano (da La Wally)

Puccini Un bel di vedremo (da Madama Butterfly)

Bellini Casta diva (da Norma)

Puccini Oh mio babbino (da Gianni Schicchi)

Per informazioni: Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, piazza della Vittoria, 16 – Empoli – 0571 711122 – csmfb@centrobusoni.org .

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa