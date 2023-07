Titolare di due locali fiorentini derubato: ladro in fuga con 20mila euro

Il titolare di due locali e di un money transfer è stato derubato ieri in via del Barco, a Firenze. Il bottino, secondo quanto riferito dall’uomo alla polizia, è ingente: circa 20.000 euro.

Gli agenti sono intervenuti questa mattina in uno dei due locali, un ristorante, dove il gestore aveva lasciato una busta contenente gli incassi del money transfer e di una pizzeria che ha in via Baracca. Il derubato ha raccontato che si era allontanato per una commissione e al suo ritorno avrebbe trovato una porta aperta e ha visto dentro al locale una persona. Il ladro è scappato con la busta contenente i soldi – gli incassi delle due attività di via Baracca e i contanti che erano nella cassa del ristorante – facendo perdere le proprie tracce.