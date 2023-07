Virtuoso & Belcanto: concerti, omaggio a Puccini e masterclass con Alfred Brendel

Musica d’eccellenza, docenti di calibro internazionale, studenti da tutto il mondo e occasioni di incontro: tutto questo è Virtuoso & Belcanto Festival, la rassegna musicale che anima Lucca fino al 30 luglio con il meglio della musica classica internazionale. La settima giornata del Festival, in programma domani, domenica 23 luglio, si apre con un concorso di musica da camera al Real Collegio, alle 10. Si continua poi con un doppio appuntamento con la musica dei Giovani Talenti internazionali: il primo concerto della giornata si terrà alle 12 nel chiostro di Palazzo Sani in via Fillungo, mentre il secondo incanterà il pubblico della Bella Lucca, in Chiasso Barletti, alle 17.30.

Immensa opportunità per gli studenti presenti che, alle 16.30 nella Sala del Capitolo del Real Collegio, potranno assistere a una masterclass tenuta dal grande pianista novantatreenne Maestro Alfred Brendel, un prestigioso momento di formazione dedicato ai migliori ensemble dei corsi di perfezionamento di Virtuoso & Belcanto. La giornata si conclude alle 21.15, alla Chiesa dei Servi con il concerto dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Milano, diretta dal maestro Pietro Mianiti, con Adam Suska al violino. In programma “Souvenir d’un liu cher per violino e orchestra d’archi” di Čajkovskij, “Verklärte Nacht” di Schönberg e con l’omaggio al grande Maestro lucchese Giacomo Puccini con la sua “Crisantemi”.

Biglietti e programma disponibili al sito.

Fonte: Ufficio Stampa