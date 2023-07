A fuoco due appartamenti a Firenze: ci sono feriti

I Vigili del fuoco del comando di Fi-Ovest e dalla sede centrale, sono intervenuti, intorno alle 4:50, nel comune di Firenze in Via Baccio Bandinelli, per un incendio appartamento situato al 2 piano di un condominio. L’incendio si è propagato velocemente ad un secondo appartamento.

I Vigili del fuoco intervenuti con due squadre e due autoscale e 2 autobotti hanno estinto il violento incendio da due fronti: il primo da Via Baccio Bandinelli mentre la seconda squadra da Via dei Vanni.

Sul posto intervenuto il personale sanitario per soccorrere una donna rimasta ustionata ad una mano mentre una seconda persona trasportata in ospedale per un malore in strada.

Sul posto il funzionario per la verifica dei danni agli appartamenti. Proseguono le operazioni di raffreddamento e di bonifica.