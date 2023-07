A Vinci la fiaba di Antonio Gramsci raccontata da Silvia Priscilla Bruni

Il mondo fiabesco di Gramsci raccontato con musica e parole. È lo spettacolo in programma per giovedì 27 luglio 2023 al Parco Acquaria, poco sopra Vinci, a cura di Silvia Priscillo Bruni e con le musiche di Mario Costanzi. "Salta il fosso e via il rospo dal cuore" è il titolo di questo viaggio attraverso le fiabe a cui Antonio Gramsci era tanto affezionato e che furono uno dei pilastri della sua produzione letteraria durante i suoi giorni di prigionia.



Lo spettacolo è centrato quindi sulla figura di Antonio Gramsci come "uomo di fiaba", capace di educare i figli anche costretto dalla sua distanza forzata. Attraverso le fiabe, il filosofo sardo riuscì infatti a trasmettere i propri ideali di libertà ai figli, assolvendo così al proprio ruolo paterno.

È proprio con le fiabe che Gramsci riesce a spiegare ai propri figli la sostanza dei diritti civili, pur restando in carcere.

Con "Salta il fosso" viene raccontata la fiaba di un uomo che non riesce a muoversi, ma che vuole esortare, tramite la non violenza e il pensiero critico, la voglia di produrre qualcosa, sia esso un pensiero o un’azione, tramite uno slancio vitale che impedisca a ognuno di noi di fossilizzarsi sulle proprie difficoltà.





Lo spettacolo si svolge anche grazie alle canzoni interpretate da Mario Costanzi, che interpreta musiche popolari e di cantautorato.



"Salta il fosso e via il rospo dal cuore" è uno spettacolo di Silvia Priscilla Bruni organizzato da Parco Acquaria e Anpi di Vinci, con il Patrocinio del Comune di Vinci.

Lo spettacolo prevede un aperitivo alle 19 e la cena alle 20, nonché un contributo di 20 euro per la partecipazione all'evento (gratis i bambini fino a 6 anni; 12 euro per quelli fino a 10). Per partecipare è necessario prenotare al 3662519674 o scrivendo una mail a anpi.vinci@gmail.com.

All'organizzazione dello spettacolo partecipano anche Quel Ke Conta e la sezione empolese dello Spi-Cgil 'Bruno Trentin'.

Fonte: ANPI Vinci