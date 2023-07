Bagnoli (FdI): "Degrado al parcheggio de La Rotta, Amministrazione intervenga"

In un video pubblicato sulla propria pagina facebook il consigliere di opposizione Matteo Bagnoli sembra trovarsi in un bosco, ma è proprio lui a specificare che però non è così, “non sono in un bosco, ma nel parcheggio de La Rotta”.

“Mi ero ripromesso di non intervenire più sul problema del degrado che dilaga nella nostra città, un tema che è una costante ed è venuto a noia – spiega Bagnoli - ma dopo l’appello dei cittadini de La Rotta uscito sui quotidiani non potevo restare indifferente”.

“Anche io voglio rivolgere un appello al Sindaco e alla sua Amministrazione: invece di fare il giro delle frazioni e raccontare il vostro libro di favole e sogni che non siete riusciti a realizzare in quattro anni, provate a svolgere l’ordinaria amministrazione. Temo, tuttavia, che questi anni siano stati la dimostrazione che non siete in grado nemmeno di fare l'ordinario”.

Matteo Bagnoli

Fratelli d'Italia Pontedera