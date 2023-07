Cane legato ad una sedia di un bar fugge travolgendo i passanti: feriti quattro passanti

Ieri sera a Cortona, un levriero legato a una sedia di un bar è scappato impaurito, trascinando via la sedia e ferendo quattro persone che passeggiavano nel centro del comune. Il proprietario del cane lo aveva legato alla sedia per poi intrattenersi al bar con amici. A causa di voci ad alta voce, il levriero si è spaventato e si è dato alla fuga lungo una strada centrale affollata, ferendo due settantenni e una coppia cinquantenne. Le quattro persone ferite sono state portate al pronto soccorso per accertamenti a causa delle forti contusioni riportate. Il sindaco, testimone dell'incidente, ha chiamato i soccorsi per aiutare i passanti colpiti. Ora i carabinieri stanno conducendo indagini per chiarire l'episodio e accertare le responsabilità del proprietario. Al momento, il cane non è stato ancora ritrovato.