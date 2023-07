Malore mentre faceva il bagno: muore 76enne a Tirrenia

Un uomo di 76 anni di Livorno è morto nel pomeriggio a Tirrenia, lungo la costa pisana, a seguito di un malore occorsogli mentre faceva il bagno di fronte a uno stabilimento balneare. Durante l'incidente, l'uomo ha perso i sensi ed è stato riportato a riva, dove il personale medico del servizio di emergenza 118 ha tentato di soccorrerlo. Purtroppo, nonostante i loro sforzi, l'uomo è stato dichiarato morto per annegamento. Sembrerebbe che l'uomo abbia accusato un malore improvviso in acqua, che gli ha fatto perdere conoscenza e lo ha portato ad ingerire acqua, conducendo all'affogamento. Nonostante i tentativi di rianimazione, purtroppo nulla ha potuto essere fatto per salvarlo.