Minaccia di togliersi la vita nei pressi della stazione: polizia salva un 25enne. Linea ferroviaria sospesa

Questa mattina, in via di Rimaggio, vicino alla stazione ferroviaria di Sesto Fiorentino, un giovane di 25 anni ha minacciato di gettarsi dal cavalcavia ferroviario. Fortunatamente, è stato tratto in salvo grazie all'intervento tempestivo della polizia, che ha lavorato in collaborazione con i vigili del fuoco.

L'incidente ha comportato la sospensione della linea ferroviaria Firenze-Prato tra le stazioni di Firenze Castello e Prato Centrale. La società ferroviaria RFI ha comunicato che tale interruzione ha causato lo stop della circolazione dei treni per oltre un'ora, dalle 8:50 alle 10:10. Sei treni regionali sono stati "cancellati/limitati" a causa di questa situazione di emergenza.

Le forze dell'ordine hanno dimostrato grande prontezza d'intervento per gestire la situazione delicata, evitando una tragedia e garantendo la sicurezza del giovane coinvolto.

Rinnoviamo il costante appello alla richiesta di aiuto qualora ci fossero persone a rischio: Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it).