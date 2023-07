Rissa tra giovanissimi all'uscita dalla discoteca, 15enne in ospedale

Nella notte, una rissa scoppiata tra giovanissimi ha causato il ferimento di un quindicenne, il quale è stato soccorso e trasportato al Meyer di Firenze con codice giallo. L'incidente si è verificato alle 4 del mattino all'esterno di una discoteca a Castiglion Fibocchi.

Secondo la ricostruzione fornita dai carabinieri intervenuti sul posto, i giovani coinvolti nella lite sembrerebbero aver avuto una discussione per motivi futili, durante la quale uno di loro avrebbe colpito il quindicenne con un pugno al volto. Immediatamente soccorso, il giovane è stato poi trasferito a Firenze per ricevere le cure necessarie.

Al momento, le autorità ritengono l'episodio come una lite tra giovani, non una rissa, e sembrerebbe che non ci siano altre persone coinvolte. Tuttavia, sono ancora in corso ulteriori accertamenti per ottenere una chiara definizione dei fatti accaduti.