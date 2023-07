Rubano da un'auto di due turisti, ma il mezzo ha una telecamera e li immortala: fermati

Avevano tentato di rubare da un'auto di due turisti in visita a Pisa, ma il mezzo aveva una telecamera che ha ripreso il furto. Nel bagagliaio i due turisti avevano lasciato valigie e zaini, effetti personali, PC e tablet, documenti, carte di credito, denaro contante. Avvertiti i carabinieri, sono immediatamente scattate le indagini.

Poco dopo i militari scoprono che un’autovettura dello stesso tipo di quella usata dagli autori era in un’officina della città e decidono di appostarsi. I ladri arrivano in officina per riprendere l’auto che aveva avuto un problema tecnico, ma al loro arrivo c'erano i carabinieri ad aspettarli. Nel veicolo, sotto il pianale, è stata rinvenuta la merce.