Consiglio comunale di Certaldo, all'ordine del giorno bilancio e abbandono rifiuti

È convocato per venerdì 28 luglio alle ore 19:00, in prima convocazione, e alle ore 19:30 in seconda, il consiglio comunale straordinario del Comune di Certaldo. La seduta si terrà nella nuova sala consiliare "Denise Latini" in municipio, in Piazza Boccaccio 13, e potrà essere seguita in diretta su http://www.youtube.com/user/ComunediCertaldo

Di seguito i temi che saranno discussi.

Comunicazioni

1 - Comunicazioni del sindaco.

2 - Comunicazioni della presidente.

Verbali precedenti sedute

3 - Verbali precedenti sedute: consiglio comunale ordinario del 24 maggio e seduta consiglio comunale straordinario del 14 giugno. Lettura e approvazione.

Proposte di deliberazione

4 - Bilancio preventivo 2023/2025. Variazioni.

5 - Bilancio preventivo 2023/2025. Verifica del permanere degli equilibri di bilancio finanziario della gestione.

6 - Tariffa corrispettiva (TARIC). Approvazione modifiche al regolamento e nuovo testo.

Ordine del giorno

7 - Contrasto alla direttiva dell'Unione Europea di obbligo di prestazione energetica e entro il 2030 per tutti gli immobili residenziali. Ordine del giorno presentato dal consigliere Damiano Baldini (Gruppo Lega - Salvini Certaldo).

Interrogazioni

8 - Arredi villa Canonica. Interrogazione presentata dal consigliere Emmanuele Nencini (Gruppo Misto).

9 - Gravi incongruenze in merito alla stampa dei biglietti dei musei comunali. Interrogazione presentata dal consigliere Damiano Baldini (Gruppo Lega - Salvini Certaldo).

10 - Abbandono di rifiuti nei pressi dell’area ex Antonelli. Interrogazione presentata dal consigliere Damiano Baldini (Gruppo Lega - Salvini Certaldo).

11 - Abbandono di rifiuti e vandalismo presso il Pian di Sotto. Interrogazione presentata dai consiglieri Damiano Baldini ed Eliseo Palazzo (Gruppo Lega - Salvini Certaldo).

12 - Interrogazione urgente a risposta orale presentata dal consigliere Stefano Giannoni (Gruppo Misto)

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa