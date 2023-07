Daniele Okereke passa all'Abc, è ufficiale

Reduce dall’ultima stagione al piano di sopra a Capo d’Orlando, dalla Capitale arriva a Castelfiorentino per portare dinamismo nel pitturato: “Mi ha convinto la passione di questa piazza”.

Voglia di affermarsi, grandi doti atletiche e forte motivazione. Daniele Okereke, ala di 196 cm, classe 2002, è la prima new entry che andrà a rafforzare il reparto lunghi dell’Abc Solettificio Manetti. Reduce dall’ultima stagione in serie B a Capo d’Orlando, ha scelto Castelfiorentino per affermarsi nel nuovo campionato di serie B Interregionale, portando in dote a coach Angiolini grande dinamismo e forte voglia di emergere.

“Ho scelto di iniziare questo nuovo percorso a Castelfiorentino perché ho visto la passione che c’è per la pallacanestro e il forte sostegno che la città ha dimostrato alla squadra – sono le prime parole di Daniele in maglia gialloblu -, elementi per me fondamentali all’interno di una società perchè concorrono a dare la giusta carica e rappresentano un grande stimolo a far bene. Non conoscendo l’ambiente ancora non so bene cosa aspettarmi, ma da parte mia possono assicurare che mi impegnerò per dare il massimo in campo con i miei compagni, al fine di portare il più in alto possibile la squadra e una piazza come Castelfiorentino”.

Soddisfatto coach Walter Angiolini, che fin dall’inizio ha visto in Daniele il giocatore giusto per la sua Abc.

“Cercavamo un ragazzo giovane e motivato, che portasse in dote energia e atletismo sotto canestro, doti in cui un po’ difettavano lo scorso anno – spiega -. Guardando le partite di Daniele mi ha subito convinto per corsa, dinamismo, verticalità e per la sua capacità di essere adeguato a livello difensivo anche con avversari più strutturati di lui. Penso che le sue qualità tecniche e atletiche si inseriscano perfettamente nel nostro mondo di giocare rapido e dinamico. Poi, dopo averci parlato, ho sentito la sua forte motivazione ad affermarsi da protagonista in questo campionato, ed è proprio quella motivazione che noi volevamo”.

LA CARRIERA

Ala classe 2002, romano, cresce cestisticamente tra le fila del Basket Frascati. L’esordio a livello senior arriva proprio a Frascati nella stagione 2017/2018 in C Gold, cui seguono sette stagioni in maglia Virtus Valmontone, con cui completa il percorso delle giovanili, partecipando ai campionati di Eccellenza Under 18 e Under 20, e prosegue il suo percorso in prima squadra, tra C Silver e C Gold. Da qui, la scorsa stagione, il passaggio a Capo d’Orlando e il debutto in serie B, fino alla decisione di approdare a Castelfiorentino per cercare la definitiva affermazione.