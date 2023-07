Etrusca San Miniato, arriva Marco Menconi

Dopo gli ingaggi dei lunghi 2003 Francesco Cravero e Benjamin Ndour l’Etrusca San Miniato prosegue con la linea verde e mette in cabina di regia il classe 2002 Marco Menconi.

Originario di Carrara, Menconi è un play di 190 cm per 80 kg che ha disputato quasi interamente il suo percorso giovanile nelle file dell’Audax, con una piccola parentesi nel campionato Under 15 Eccellenza con la Labronica Livorno, conclusasi anticipatamente per le vicissitudini societarie dei portuali culminate con il fallimento.

Con gli apuani Marco ha collezionato la vittoria del campionato Under 15 Regionale, la vittoria della Coppa Toscana Under 16 Eccellenza, la vittoria del campionato Under 18 regionale e il terzo posto nel campionato under 20.

A livello senior ha esordito con l’Audax Carrara in Serie C Silver nella stagione 2018/19, partecipando anche ai due campionati successivi. Nella stagione 2021/22 è passato alla Mens Sana Siena, sempre nel campionato di Serie C Silver, centrando la promozione, ed ottenendo l’ammissione ai play-off di Serie C Gold la stagione seguente.

Da un punto di vista tecnico Marco è un playmaker con ottima visione di gioco, efficace al tiro dalla media e dalla lunga ma capace anche di attaccare il ferro in 1vs1. Predilige il ritmo alto ed il gioco in corsa, il che lo rende particolarmente adatto all’idea di basket di Coach Martelloni.

Queste le parole a caldo del neo-biancorosso: “Ringrazio la Mens Sana per questi due anni trascorsi insieme e per avermi dato la possibilità di crescere come giocatore e come persona. Adesso sono molto felice di poter intraprendere questa nuova avventura e sono molto motivato per avere la possibilità di misurarmi ad un livello superiore rispetto agli anni scorsi. Grazie all’Etrusca per avermi dato questa opportunità, non vedo l'ora di mettermi in gioco, migliorare e aiutare la squadra.”

Fonte: Etrusca Basket San Miniato - Ufficio stampa