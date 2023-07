Fiano perde una delle sue colonne: è scomparso Alessandro Fedi

Consigliere comunale, presidente della squadra di calcio, volontario della Misericordia di Certaldo, colonna della frazione di Fiano. A quasi 75 anni se ne è andato Alessandro Fedi e a Certaldo sono ore di tristezza.

Custode del campo di Fiano - dove l'UEFA ha addirittura girato uno spot -, grande appassionato di calcio, si è sempre contraddistinto per l'impegno nel volontariato. I funerali saranno alle 10 di domani, martedì 25 luglio, alla chiesa di San Tommaso e Prospero a Certaldo.

"Impegnato nello sport, impegnato anche in politica: per tanti anni è stato consigliere comunale. Amante del Fiano e delle sue campagne in cui ha vissuto per 25 anni da solo, ma circondato dall’affetto di tutta la comunità fianese. 'Io sono contro' diceva, l’ultima volta mercoledì scorso in un’assemblea nella frazione. È vero, eravamo di idee diverse e ce le scambiavamo, ma sempre con grande stima e grande rispetto. Mi mancherà quel modo burbero, ma così divertente di dialogare" ha scritto il sindaco certaldese Giacomo Cucini.