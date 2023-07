Lavoro Empoli e circondario, tantissime offerte disponibili

Luglio può essere il mese giusto per cominciare una nuova vita lavorativa. E stavolta c'è una valanga di offerte disponibili per tutti voi. Come ogni lunedì torniamo con la vetrina degli annunci dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it

ADDETTO/A ALLA CUCITURA CAPI IN PELLE

Synergie, agenzia per il lavoro filiale di Empoli, ricerca per nota azienda cliente operante nel settore abbigliamento.

La risorsa si occuperà della cucitura dell'intero capospalla. Si ricercano profili con comprovata esperienza nella medesima mansione, che conoscano l'utilizzo delle macchine cucitrici per l'abbigliamento in pelle.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettoa-alla-cucitura-capi-in-pelle-182114/it/

OPERAIO/A PRODUZIONE ALIMENTARE

Synergie filiale di Empoli ricerca per importante azienda cliente operante nel settore alimentare.

La risorsa sarà inserita all'interno del ciclo produttivo e si occuperà della lavorazione di zuccheri e aromi. Il/La candidato/a deve aver maturato esperienza in contesti produttivi e immediatamente disponibile.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/operaioa-produzione-alimentare-182024/it/

MAGAZZINIERE MULETTISTA

Synergie filiale di Empoli ricerca per importante azienda cliente nel settore metalmeccanico.

La risorsa si occuperà della movimentazione delle merci in entrata e uscita tramite utilizzo del muletto e del raccordo con i vari reparti della produzione. La risorsa ideale deve essere in possesso della patente del muletto in corso di validità.

Luogo di lavoro: Fucecchio

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/magazziniere-mulettista-179309/it/

OPERAI/E JUNIOR SETTORE CALZATURIERO

Synergie filiale di Empoli ricerca per azienda cliente operante nel settore calzaturiero.

La risorsa sarà inserita all'interno della manovia di montaggio e/o di rifinizione per occuparsi delle attività di grattatura, pulizia scarpa, scatolatura, masticiatura, montaggio, calziera e rifinzione. Si richiede anche minima pregressa nella mansione. Sono richieste buone doti di manualità, disponibilità immediata e interesse per la mansione.

Luogo di lavoro: San Miniato

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/operaie-junior-settore-calzaturiero-181483/it/

IMPIEGATO/A COMMERCIALE LINGUA INGLESE

Synergie, Agenzia per il Lavoro, filiale di Empoli, seleziona per azienda cliente operante nel settore ricambi auto.

La risorsa si occuperà della gestione delle pratiche commerciali e della gestione dei clienti. Provvederà inoltre all'inserimento e all'evasione degli ordini e della gestione del pre e post-vendita. La risorsa ideale presenta i seguenti requisiti: proattività, precedente esperienza nella mansione, ottima conoscenza della lingua inglese e ottime doti comunicative.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/impiegatoa-commerciale-lingua-inglese-181062/it/

AUTISTA C- CQC

Synergie filiale di Empoli ricerca per azienda operante nel settore della raccolta differenziata.

La risorsa si occuperà della guida del mezzo aziendale deputato alla raccolta differenziata.La risorsa ideale deve essere in possesso della patente C+CQC.

Luogo di lavoro: Montelupo F.no

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/autista-c-cqc-180576/it/

ADDETTO/A TAGLIO CAD ABBIGLIAMENTO

Synergie filiale di Empoli ricerca per azienda cliente operante nel settore tessile.

La risorsa affiancata da un dipendente in procinto di pensionamento verrà formata per occuparsi del taglio tessuti tramite software Cad. La risorsa deve avere esperienza nel settore tessile e nel taglio (anche manuale), buona manualità e disponibilità immediata.

Luogo di lavoro: Fibbiana (Montelupo Fiorentino)

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/addettoa-taglio-cad-abbigliamento-181386/it/

