Staffoli, appuntamento con L'Omino dei Sogni

Ultimo appuntamento al Parco delle Rimembranza di Staffoli per la rassegna Che teatro, ragazzi!, a cura di Giallo Mare Minimal Teatro, dedicata a bambini e famiglie.

Mercoledì 26 luglio una delle ultime produzioni di Giallo Mare Minimal Teatro L’omino dei sogni lettura recitata e divertente, testo di Renzo Boldrini, liberamente tratto dall’opera omonima di Gianni Rodari e da Quando avevo paura del buio di Mireille D'Allancé., interpretato da Alice Bachi.

L'Omino dei Sogni continua la ricerca di Giallo Mare Minimal Teatro nel mischiare gioiosamente lettura e recitazione, disegni animati, libri fantastici e, soprattutto, nel rendere in vario modo attivo e concreto l'ascolto delle bambine e dei bambini, amplificandone la potenzialità immaginifica, ludica e co-autorale.

Si narra di Arturo l'omino con il suo sacco dal quale seleziona i sogni adatti a colorare il buio, scegliendone uno grande per Saverio che ha paura del lupo o Tito che in genere non ha molto appetito o Leonardo campione della bugia...e così via.

Cosa aspettate? Arturo vi aspetta, statene certi, per sognare insieme ad occhi aperti!

Inizio spettacolo alle 18, ingresso gratuito.

Questo evento si inserisce nel cartellone di Che estate ragazzi! che il Comune di Santa Croce sull’Arno ha organizzato con la collaborazione di varie associazioni del territorio.

Giallo Mare Minimal Teatro ha curato il programma degli spettacoli teatrali per bambini e famiglie.

Per informazioni ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a info@giallomare.it.

