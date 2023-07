Stazione, ponte tra Montelupo e Capraia e verde pubblico. Forza Italia: "Incapacità di governare"

È sotto gli occhi di tutti l’incapacità da parte della sinistra di governare le città del circondario dell’Empolese Valdelsa fornendo delle risposte adeguate alle esigenze dei cittadini.

Ad esempio la stazione di Montelupo-Capraia per la quinta volta in quest’anno è stata nuovamente vandalizzata, ma anziché installare delle telecamere di video sorveglianza come da noi richiesto, si preferisce lasciare la stazione distrutta o con dei rattoppi, nella speranza che questo forse eviti nuovi danneggiamenti, ma che spesso sono peggio del danno stesso. Ma le operazioni di messa in sicurezza della stazione, di concerto con rete ferroviaria italiana che ci erano state promesse a dicembre 2022 quando si faranno? A questo punto lanciamo una provocazione se non si è in grado di garantire una stazione decente ai cittadini, forse è meglio chiuderla definitivamente così si evita che la collettività debba pagare per l’incapacità degli amministratori locali.

Altro tasto dolente è il ponte tra Montelupo e Capraia e limite che presenta dei grossi buchi alla base dei plinti e diverse crepe sull’impalcato. Noi avevamo sollecitato gli amministratori a fornirci adeguate risposte in tema di sicurezza, visto che è stato interdetto il traffico ai mezzi sopra un certo tonnellaggio, ma non avendo avuto risposte adeguate intendiamo rivolgerci alle autorità perché la sicurezza dei cittadini viene prima di tutto e vogliamo sperare che in caso di chiusura o di lavori, la sinistra abbia pronto un piano alternativo per non costringere i cittadini ad andare a Empoli, per attraversare l’Arno.

Sul verde pubblico poi che dire? L’incuria e l’abbandono della città di Capraia e limite è evidente in alcune zone della città il verde non è stato tagliato, in altre zone è stato tagliato ma non raccolto, il che inevitabilmente espone viste le temperature elevate di questi giorni alla possibilità di incendi, come è accaduto nel rione Mazzantini di Capraia nei giorni scorsi. Ma la cosa che ci lascia più interdetti é che la gara pubblica per la manutenzione del verde non è stata fatta come mai? Perché si è preferito dare l’affidamento diretto ad una cooperativa anziché procedere ad una gara che sicuramente avrebbe procurato dei vantaggi alle casse comunali? E la manutenzione periodica delle caditoie come mai non è stata fatta? E la disinfestazione come mai anche quest’anno non è stata fatta?

Infine ci erano stati promessi degli interventi di pulizia dell’alveo e delle rive del fiume Arno, dopo il periodo d’interdizione per permettere la nidificazione degli uccelli, ma a parte uno sfalcio sui generis dell’erba, fatto più che altro a scopo propagandistico, la situazione è quella mesi fa quando denunciammo il fatto, cosa dobbiamo aspettare la prossima piena per intervenire?

Su questi temi Forza Italia c’è ed è pronta con i suoi canditati a sfidare il centrosinistra, siamo certi che anche i nostri alleati converranno con noi nel trovare senza pregiudizi i migliori profili, per portare anche a Capraia e limite il nostro buon governo come sta già accadendo in tante parti d’Italia.

Diego Crocetti (Coordinatore comunale Forza Italia Capraia e limite), Giuseppe Romano (Capogruppo unione comuni circondario Empolese Valdelsa)