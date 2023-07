Vendita apparecchi hardware per VoIP, pubblicato avviso esplorativo

È stato pubblicato l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse per la vendita di apparecchiature hardware usate per la gestione di telefonia VoIP.A tal fine il Comune di Empoli intende attivare un'indagine conoscitiva per individuare soggetti interessati ad essere invitati a partecipare ad una richiesta di offerta da aggiudicarsi al prezzo più alto, attraverso la piattaforma portale Start – Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana, https://start.toscana.it/ Le apparecchiature in vendita sono: Avaya Media Gateway G450 - quantità 1 (Gateway Multimediale per gestione telefonia VoIP corredato di 2 schede multimediali aggiuntive MM711, MM710B e Avaya Media server S8300); Avaya Media Gateway G430 - quantità 1 (Gateway Multimediale per gestione telefonia VoIP corredato di 2 schede multimediali aggiuntive MM721, MM714B e Avaya Media server S8300) e telefoni VoIP modello 9608 - quantità 173.Per facilitare gli operatori economici, al presente bando è stata allegata la relazione redatta dal servizio I.C.T. del Comune, che ha descritto anche con foto i beni che sono oggetto della vendita.È possibile richiedere ulteriori ed eventuali specifiche tecniche telefonando al numero 0571.757021 o inviare una email a ict@comune.empoli.fi.it .