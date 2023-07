Dal Pétrus del '77 ai vini più pregiati di oggi: scopri la Carta dei Vini di Sabatini Firenze

I migliori ristoranti hanno delle basi solide su cui poggiare. Le mani esperte dello chef, l'esperienza della sua brigata, l'accoglienza del maitre e del proprietario. Ma se per 'basi' parliamo proprio di mura e fondamenta, allora sicuramente lì troviamo un tesoro anch'esso inestimabile, ma comunque disponibile ogni giorno per tutti i clienti. Parliamo dei vini delle cantine, e il ristorante Sabatini Firenze ne sa qualcosa.

La cantina di Sabatini conserva i migliori vini italiani e francesi, scegliendo di offrire in carta le bottiglie della “collezione Sabatini”: si tratta di etichette rare e di annate prestigiose collezionate durante tutto il secolo di vita del ristorante.

Nelle 27 pagine della Carta dei Vini potrete ripercorrere la storia di Sabatini, un secolo di vita fatto di grandi personaggi che hanno apprezzato le delizie del ristorante inaugurato nel 1955.

Nella 'collezione Sabatini' potrete trovare un Brunello di Montalcino Fattoria dei Barbi datato 1970, oppure un Bolgheri Ornellaia del 1990, per non parlare dei vini stranieri. Il francese Chateau Pétrus datato 1977 fa bella mostra di sé, rendendo la collezione tra le più preziose di Firenze. Sempre nella carta dei vini, la mappa arriva a toccare anche un Petaluma Merlot australiano del 1994 e un Opus One statunitense del 1999.

Cosa aspetti? Prenota la tua esperienza di gusto al ristorante Sabatini Firenze. Si trova in via Panzani, 9/A, nel centro storico di Firenze.

Via Panzani 9A, 50123 Firenze

tel 055/282802

email: info@ristorantesabatini.it