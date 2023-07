XXI° edizione del “Teatro Comico” a Santa Croce

Nata nel 2002 con il sostegno dell’Amministrazione comunale di Santa Croce Sull’Arno, all’interno del progetto “IntesaTeatro Amatoriale” con la direzione artistica dell’associazione “Four Red Roses”, la rassegna giunge quest’anno alla sua ventunesima edizione, con una solo battuta di arresto, quella del 2020 dovuto all’emergenza Covid.

Come nelle edizioni passate, l’offerta proposta è quella di un teatro divertente, che sa intrattenere il pubblico senza mai scadere nella volgarità. La novità di quest’anno è la location: gli spettacoli saranno tutti allestiti nella centrale Piazza del Popolo, di fronte al Palazzo comunale. Nel programma di quest’anno, oltre a due spettacoli teatrali è presente il Gruppo Storico Popolare “Il Bruscello” con uno spettacolo di canzoni popolari toscane e “non ,“ corredate da scene buffe tratte dalla tradizione contadina.

Una maniera intelligente per animare una piazza e far divertire il pubblico.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti e inizieranno alle 21.30

Questo il programma delle tre serate:

Venerdì 28 Luglio

“LE SORPRESE DEL DIVORZIO

Compagnia Teatrale “Croce Verde” di Viareggio

Regia di Luciano Gassani

Enrico si trova a vivere una situazione familiare complicata, è oppresso dalla suocera, Signora Bonivard, estremamente invadente e la moglie Diana è succube della madre. Champignon, amico di Enrico, innamorato di Diana, traviserà ogni situazione familiare, lo Zio di Enrico, Capitano Courbilon, si muoverà disorientato dallo sviluppo della storia. Gli altri personaggi: il signor Bouganef e la figlia Gabriella, stravolgeranno le loro vite intrecciandole con quelle di Enrico e Diana. La tetra cameriera Marietta sarà testimone di tutti gli avvenimenti dicendo sempre la sua nel momento sbagliato. Come in ogni commedia brillante, basata sull'intrigo e la satira, i personaggi saranno vittime di situazioni equivoche e daranno vita a scene esilaranti a ripetizione, in situazioni sopra le righe, ma mai grottesche.

Sabato 29 Luglio

“GLI IMBIANCHINI NON HANNO RICORDI”

liberamente tratto da Dario Fo

Compagnia “Zona Teatro Libero” di Pistoia

Regia di Enrico Melosi

Una coppia di farabutti faccendieri incappa in una signora tanto ingenua e credulona alle loro lusinghe, quanto scaltra e calcolatrice, tanto da rimanere essa stessa intrappolata in un gioco da lei stessa creato. Un susseguirsi di gag comiche vecchio stile, personaggi buffi e patetici, situazioni paradossali descrivono in un atto breve un quadro esilarante di farsa pura e semplice, regalandoci divertimento complice e pieno di effetti.

Dario Fo, autore giullare di un teatro e per un teatro di corpo, azione, dinamica comica, verve clownesca, ha scritto diversi atti unici, tra cui “Gli imbianchini non hanno ricordi”

Domenica 30 Luglio

“CANZONI POPOLARI”

a cura del Gruppo Storico Popolare “Il Bruscello”

Casteldelbosco - Montopoli in Val d’Arno

Il Bruscello è una forma di teatro popolare contadino nato nelle zone fra Arezzo e Siena, nella Val di Chiana e poi diffusosi in gran parte della Toscana. Questa forma di teatro contadino, appunto, veniva rappresentato nelle aie dei poderi o sulle piazze di borghi, cantando melodie della tradizione trasmesse oralmente, fatti storici, epici, comici, etc Ancora una volta il folto gruppo di Casteldelbosco, composto da elementi di età svariate che tra loro ben si amalgamano, ci allieterà con un repertorio vasto di canti associato al timbro caratteristico della fisarmonica.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno