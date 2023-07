Camion finisce contro cavalcavia: chiusa Aurelia a Coltano

La strada statale 1 “Via Aurelia” è provvisoriamente chiusa al traffico dal km 329,450 al km 329,550 a Coltano, frazione di Pisa, in seguito all’impatto di un mezzo pesante fuori sagoma con un cavalcavia. Il tir, che procedeva in località Mortellini, trasportava una gru e ha violentemente urtato un ponte facendo crollare alcuni detriti sull'auto che viaggiava dietro. Fortunatamente non si registrano feriti.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per le verifiche all’infrastruttura.

Fonte: Anas - Ufficio stampa