Comunità Rifiuti zero, incontro a Montefoscoli

Sabato 29 luglio a Forcoli e a Montefoscoli si incontreranno i Comuni e le Comunità “Rifiuti zero” della Toscana. Al centro della giornata riflessioni e proposte sul nuovo piano regionale dei rifiuti, sulle pratiche di riduzione, riuso, riciclo, per passare dalla Economia Lineare ad una Economia Circolare.

“L'Amministrazione Comunale di Palaia è lieta di ospitare nel suo territorio l'incontro dei Comuni Rifiuti Zero. Riteniamo importante sviluppare rapporti con Amministrazioni che condividano l'impostazione per una progressiva riduzione della produzione dei rifiuti - dichiara il sindaco Marco Gherardini. Il futuro risiede proprio nella necessità non di trattare più rifiuti ma di ridurne le quantità. L'incontro si svilupperà inoltre in una valutazione del Piano Regionale, sulle forti perplessità sulle proposte di ampliamenti della discarica e del progetto dell’ossicombustore previsti nelle vicinanze del nostro comune e che necessitano di valutazioni approfondite e serie”

Appuntamento dunque sabato 29 luglio dalle ore 9:30 a Forcoli presso la Nuova Primavera in Via Danesi e poi dalle 14:30 presso il Giardino della sala Falcone e Borsellino in via Piana a Montefoscoli.

Oltre alla partecipazione dei comitati e delle associazioni sono previsti gli interventi di Rossano Ercolini, presidente di Zero Waste Italy, Marco Gherardini, sindaco di Palaia, Giorgio Del Ghingaro, sindaco di Viareggio, Luca Menesini, sindaco di Capannori, Edoardo Prestanti, sindaco di Carmignano, Beatrice Ferrucci, assessora all’ambiente del Comune di Calcinaia. Parteciperanno anche le Amministrazioni comunali di Capannoli, San Giuliano Terme, Terricciola, Fauglia e Montaione. L’assessora regionale Monia Monni è invitata a partecipare.

Fonte: Comune di Palaia