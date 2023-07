Dal 6 al 9 settembre tornano gli spettacoli in piazza a Santa Croce sull’Arno

Anche quest’anno settembre riparte con tanti appuntamenti di intrattenimento dedicati al pubblico degli adulti, dei bambini e delle bambine che animeranno il Centro Storico di Santa Croce sull’Arno, dal 6 al 9 settembre, e che vedranno la collaborazione tra Comune, Confcommercio Provincia di Pisa e Centro Commerciale Naturale di Santa Croce, con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest - Terre di Pisa. Si ripropone la formula sperimentata con successo lo scorso anno: quattro serate complessive di musica dal vivo ed eventi per adulti all’interno delle quali trovano posto due serate centrali dedicate al pubblico dei più piccoli. Tutte le sere mercatino e buon cibo con lo street food “Sapori d'Europa”.

Piazza Matteotti sarà animata da Confcommercio Pisa e Centro Commerciale Naturale di Santa Croce con la sua “Santa Croce in Piazza” dal 6 al 9 settembre, all’interno della quale troveranno spazio i food truck e le postazioni per mangiare, i dj set di Dollaro Dj per l’aperitivo e concerti dal vivo dalle 22.00 in poi, oltre alla novità di Pompieropoli, attività per bambini realizzata in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Pisa che si svolgerà in piazza Garibaldi mercoledi 6 settembre alle 17.30, a cui seguirà la presentazione delle squadre della Cuoiopelli, pronte per la nuova stagione calcistica.

Anche le attività dell’Amministrazione Comunale si aprono il 6 settembre con una novità organizzata dalla Biblioteca Comunale Adrio Puccini, i cui spazi saranno protagonisti di un’avventura di Escape room dedicata ad un pubblico di adulti. Il 7 e 8 settembre sarà la volta di “InStrada”, festival di spettacoli dal vivo per bambini e bambine organizzato dal Comune di Santa Croce sull’Arno in collaborazione con Terzostudio – progetti per lo spettacolo, all’interno del quale ogni sera troveranno spazio due spettacoli in doppia replica, uno in piazza Garibaldi e uno in piazza Matteotti e corso Mazzini, giochi e intrattenimento su via Turi e una grande sorpresa per tutti come gran finale.

Il programma dettagliato sarà presentato nei prossimi giorni insieme al materiale informativo.

“Siamo molto soddisfatti di poter riproporre anche quest’anno questa doppia offerta di intrattenimento al rientro dalle vacanze estive” dichiara la Sindaca Giulia Deidda “la collaborazione tra Centro Commerciale Naturale di Santa Croce sull’Arno e Amministrazione è oggi una realtà consolidata e i risultati dello scorso anno dimostrano che quando le cose vengono fatte insieme, in maniera coordinata, i risultati arrivano”.

“Dopo la positiva esperienza della precedente edizione ritorna un appuntamento molto atteso a Santa Croce, con un format che si è pienamente guadagnato la conferma” afferma il responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli. “Si respira un bell'entusiasmo attorno a un evento in grado di unire due manifestazioni dedicate a tutte le età e di animare il Centro, anche grazie all'attivo contributo di attività, locali e negozi di vicinato che costituiscono un presidio fondamentale per il tessuto economico e sociale del territorio”.

“Grazie al Comune e a Confcommercio per il continuo sostegno ai commercianti, testimoniato dall'impegno nell'organizzazione di iniziative di qualità capaci di abbinare buon cibo, musica e divertimento, che vedranno molti negozi del Centro aperti la sera dopo cena dal 6 al 9 settembre” le parole della presidente del Centro Commerciale Naturale di Santa Croce sull’Arno Laura Bilanceri.

