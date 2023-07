Ex Lorbac, demolizione in corso: vi nascerà la nuova Farmacia comunale

Sarà un’estate decisiva per il futuro dell’immobile una volta occupato dal calzaturificio Lorbac a Castelfranco di Sotto. Dopo un lungo e tormentato iter che ha visto l’edificio in uno stato di abbandono, tra luglio e agosto sarà demolito per predisporre l’area alla costruzione di un nuovo esercizio commerciale che, al suo interno, ospiterà la nuova Farmacia Comunale di Castelfranco con maggiori servizi e spazi più funzionali rispetto alla storica sede odierna.

Dopo l’acquisto da parte di Unicoop Firenze dell’immobile (a luglio 2018), la nuova proprietà si avvia al recupero della struttura.

Sono già partiti gli interventi di rimozione e bonifica dell’amianto dei pannelli installati a confine con il parcheggio pubblico. E dopo questa prima fase parte da oggi 27 luglio, l’operazione di demolizione dell’immobile con fine dei lavori programmata per il 31 agosto.

L’inizio della costruzione del nuovo edificio partirà invece i primi di settembre.

L’attività di demolizione è stata programmata in questo periodo, in concomitanza con la chiusura delle scuole, in modo tale da ridurre impatti e disagi sull’area che vede la presenza di alcuni plessi scolastici.

"Siamo molto felici che, dopo tanti anni di degrado, si avvii finalmente il nuovo percorso di questo edificio che lo vedrà rinascere come nuova attività commerciale - ha commentato il sindaco di Castelfranco, Gabriele Toti - . L’Amministrazione Comunale segue da anni segue da vicino la vicenda dell’ex Lorbac e ha sostenuto la procedura di vendita ponendo particolari indirizzi urbanistici alla destinazione dell’immobile. Un lungo percorso al quale ho partecipato da vicino fin dal 2014, quando l’azienda dichiarò fallimento".

"Adesso con Unicoop si scrive una nuova storia per quell’area tanto vicina al Centro Storico e di grande impatto sulla comunità. Il nuovo edificio, insieme alla nuova Farmacia Comunale, ridisegnerà e riqualificherà la zona dell’Orto di San Matteo. Alla costruzione di un nuovo supermercato – conclude il Sindaco - conseguirà anche una miglioria nel sistema viario di Castelfranco con una serie di interventi che partiranno nei prossimi mesi e che permetteranno una regolamentazione stradale dell’area per un’agevole regimazione del traffico a servizio della collettività".

Si compie così un'opera di trasformazione urbanistica, voluta e condotta dall’Amministrazione Comunale, che può dare nuovo slancio ed una nuova visione strutturale ad un’area che finora presentava molteplici criticità, grazie al riutilizzo di un immobile che sarà abbattuto e ricostruito secondo le indicazioni poste alla nuova proprietà.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa