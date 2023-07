Festa dell'Unicorno, consiglieri di centrodestra: "Rispetto per i monumenti"

"La festa dell'unicorno è un momento meraviglioso, e sicuramente una grande risorsa per Vinci. Un'occasione che aggiunge magia al fascino della nostra città, conosciuta in tutto il mondo, e che è entrata nel nostro patrimonio come momento identitario della tradizione e del folklore locale. Va assolutamente supportata, e laddove possibile ancora maggiormente sviluppata".

Lo dichiarano congiuntamente i consiglieri di centrodestra Alessandro Scipioni, Paola Morini, Cristiano Bianconi, Manuela Landi, Maria Grazia Bindi.

"Teniamo comunque a chiedere che il Parco della Rimembranza, che ricorda i caduti del primo conflitto mondiale, ed il Monumento ai Deportati in Slargo Aldo Moro, siano decorosamente rispettati anche durante questo fantastico evento. Stona infatti la presenza di un paninaro di fronte ad un monumento che ricorda persone che hanno sacrificato la vita per il loro paese, e di allestimenti folcloristici dove si ricorda chi è stato deportato nella più grande tragedia dell'umanità. Prossimamente presenteremo una mozione che richiederà specificamente, il rispetto della sacralità di questi monumenti, non solo in queste occasioni ma anche nella quotidianità".

Fonte: Ufficio Stampa