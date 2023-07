Incontro al Ministero dell'agricoltura per la Foresta Modello fiorentina

Si è svolto nella mattinata di ieri l’incontro presso il Ministero dell’Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste con la Direttrice Alessandra Stefani che ha visto la partecipazione di Patrick Wylie in rappresentanza del Segretariato Internazionale delle Foreste Modello (Governo del Canada), Sandro Pieroni e Toni Ventre del Segretariato Mediterraneo delle Foreste Modello (Regione Toscana) e di Stefano Berti e Alessio di Giulio, presidenti delle due Foreste Modello italiane (Montagne Fiorentine e Valle dell’Aterno).

Nel corso dell’incontro sono state affrontate e approfondite le diverse problematiche inerenti le principali sfide condivise dai nostri Paesi in relazione al ruolo della gestione forestale sostenibile per il contrasto al cambiamento climatico e alla perdita di biodiversità. In questo senso l’attività portata avanti dalla rete internazionale in oltre 30 anni , in 60 foreste modello in oltre 30 Paesi ha visto nella gestione partecipata e condivisa dei territori i principali elementi di successo. Tutti i partecipanti hanno espresso la volontà di continuare ed incrementare l’impegno affinché si possa dare concretezza ai nostri obiettivi.

Ciò include la possibilità, nei prossimi mesi, di condividere le esperienze delle due Foreste Modello italiane attraverso un evento istituzionale che metta in evidenza le azioni attuate per la valorizzazione e la salvaguardia delle nostre foreste e delle comunità che le abitano.

Fonte: Associazione Foresta Modello Montagne Fiorentine - Ufficio Stampa