Lotta all’evasione fiscale, firmato il protocollo fra Comune di Firenze e Guardia di Finanza

Un protocollo tra Comune e Guardia di Finanza per un contrasto ancora più efficace ed intenso all'evasione fiscale partendo dall’incrocio delle banche dati. È quanto hanno firmato oggi il sindaco Dario Nardella e il comandante provinciale della Guardia di Finanza, generale Bruno Salsano, che con questo accordo hanno rinnovato e potenziato la collaborazione fra le due Amministrazioni per nuove azioni di prevenzione e contrasto all’evasione a danno del bilancio non solo dell’Ente locale ma anche nazionale.