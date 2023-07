Piattaforma Cude per le disabilità, passa la mozione della Lega Castelfiorentino

Passa all’unanimità la mozione della Lega Castelfiorentino sulla Piattaforma Cude per le disabilità. Si tratta della Piattaforma unica nazionale informatica per le targhe associate al Cude (Contrassegno unificato disabili europeo), una soluzione tecnologica che dal 23 maggio 2022, per alcuni Comuni italiani, semplifica la mobilità per le persone con disabilità.

Grazie a una nuova gestione delle autorizzazioni governata a livello nazionale, chi appartiene a un Comune aderente alla piattaforma e deve spostarsi in altro Comune anch'esso aderente alla piattaforma, non dovrà più comunicare l'ingresso nelle aree a traffico limitato o nelle strade e corsie dove vigono divieti e limitazioni.

I Comuni possono registrarsi gratuitamente e gestire la piattaforma con le proprie risorse interne di personale e dotazione informatica, oppure possono eventualmente fare riferimento a un ente dedicato a supporto dell'erogazione dei servizi collegati alla piattaforma esternalizzato il servizio con un costo in base al numero di abitanti che per castelfiorentino sarebbe indicativamente poco meno di mille euro l’anno.

"In attesa che l’amministrazione approfondisca l’argomento per valutare le modalità di adesione il gruppo consigliare della Lega ringrazia tutto il Consiglio e i Consiglieri per la condivisa attenzione a questa proposta che porterà vantaggio a un’utenza riconosciuta socialmente come fragile" hanno dichiarato Susi Giglioli e

Carlotta Paolieri della Lega Castelfiorentino

Fonte: Ufficio Stampa