Sfreccia in auto a 200 km/h, multato

È sfrecciato ad elevatissima velocità davanti ad pattuglia del Reparto Motociclisti della Polizia Municipale che lo ha immediatamente rintracciato ritirandogli la patente di giuda.

Il fatto è avvenuto sabato sera, alle 23.30 circa sul viale Chang Zhou in direzione sud dove la pattuglia è stata superata a fortissima velocità da una Punto Abarth. Gli agenti hanno provato a porsi subito alle spalle del mezzo cercando di raggiungerlo ma questo, per la sua elevatissima velocità prossima ai 200 km/h, è riuscito a dileguarsi rapidamente.

Gli operatori per non sottoporre a rischi ulteriori la circolazione stradale non hanno seguito l'auto ma, grazie all'ausilio della centrale operativa ed all’incrocio dei dati del sistema di videosorveglianza cittadino, sono riusciti ad individuare subito la targa del mezzo ed il soggetto che ne è proprietario, un giovane italiano di 25 anni. Si sono quindi recati alla sua residenza dove, dopo circa un’ora dalla pericolosa bravata, è stato trovato ed identificato, ammettendo le proprie responsabilità davanti agli agenti.

Al giovane sono state contestate numerose infrazioni al codice della strada per un totale di oltre mille euro di sanzioni e 23 punti sulla patente, che gli è stata immediatamente ritirata per la sua sospensione che verrà disposta dalla locale Prefettura.