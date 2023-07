Sviluppo green per Sammontana, col supporto di Cdp e Sace

CDP e SACE sostengono lo sviluppo "green" di Sammontana, una delle principali realtà italiane nel settore della produzione di gelati confezionati e croissainterie, per realizzare una nuova linea di produzione di gelati ad alta capacità produttiva secondo standard di ultima tecnologia. Il finanziamento di 15 milioni di euro erogato da CDP beneficia della Garanzia Green di SACE e consentirà all'azienda di incrementare i volumi di produzione e di consolidare la propria posizione di mercato soprattutto in Italia, come previsto nel business plan 2023-2026 di Sammontana, grazie a nuovi investimenti in efficientamento energetico e green economy.

La nuova linea produttiva e gli impianti saranno realizzati nel sito produttivo di Colognola ai Colli, in provincia di Verona e saranno caratterizzati da un ridotto impatto ambientale grazie all'utilizzo di tecnologie volte al miglioramento dell'efficienza energetica e una serie di attività legate all'economia circolare, limitando l'utilizzo di materie prime primarie nei cicli produttivi e fornendo un contributo positivo alla lotta contro il cambiamento climatico.

Sammontana, fondata negli anni '40 a Empoli, in Toscana, è una società attiva nella produzione, distribuzione e commercializzazione di gelati, prodotti di pasticceria e snack surgelati. Il gruppo conta tre stabilimenti produttivi in Italia, mille dipendenti e una rete di oltre 200 concessionari e distributori.

“Questa collaborazione con SACE e CDP rappresenta un nuovo importante tassello per il nostro sviluppo in chiave sostenibile e nel mercato italiano. L’accordo consolida il nostro impegno per il futuro volto a creare prodotti di qualità capaci di soddisfare le esigenze dei consumatori e di portare il sorriso nelle case di tutti. Siamo molto felici che SACE e CDP ci sostengano in questo obiettivo, concorrendo a generare un futuro migliore per tutti.” ha commentato Leonardo Bagnoli, Amministratore Delegato di Sammontana.

“Contribuire a una gestione più efficiente dal punto di vista energetico e alla crescita dei settori chiave del Made in Italy è un asset importante per SACE che, in sinergia con CDP, supporta un brand storico come Sammontana - ha dichiarato Massimiliano Marzapeni, Senior Relationship Manager SACE - Sostenere la transizione energetica delle imprese dei nostri territori è un dovere che come SACE sentiamo particolarmente forte, visto il nostro ruolo di primo piano come attuatori in Italia del Green New Deal”.

"Questa operazione – commenta Matteo Rusciadelli, Responsabile Relazioni Business Imprese Centro-Sud di CDP - rappresenta un riconoscimento al valore del Made in Italy e sottolinea la stretta vicinanza di CDP al territorio e alle economie locali. Conferma inoltre il nostro impegno nel sostenere le aziende che abbracciano una prospettiva orientata verso investimenti sempre più mirati alla sostenibilità ambientale e alla transizione energetica”.