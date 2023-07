Tecnico edilizia e impianti, bando di mobilità volontaria al Comune di Figline e Incisa

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno sta acquisendo e valutando domande di personale in servizio a tempo indeterminato presso altre Pubbliche Amministrazioni, interessato al trasferimento presso il proprio Ente per la copertura di un posto dell’Area Istruttori - profilo professionale Tecnico Edilizia e Impianti o equivalente.

La domanda di partecipazione deve essere inviata entro le ore 13 del 29 agosto 2023, esclusivamente mediante compilazione di un modulo di domanda on-line, per il quale è richiesta l’autenticazione con Spid. Alla domanda dovranno essere allegati il curriculum vitae in formato europeo e il nulla osta incondizionato al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza.

I requisiti richiesti sono l’essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione, con inquadramento corrispondente all’Area degli Istruttori (Comparto Enti Locali) e con profilo professionale di “Tecnico Edilizia e Impianti” o altro profilo equivalente; l’essere in possesso del diploma di Geometra, oppure della Laurea in Architettura o Ingegneria (per le varie classi comprese, si veda nello specifico il bando).

L’esame delle candidature consisterà nella valutazione del curriculum formativo e professionale e in un colloquio volto a verificare l’attitudine al ruolo, l’esperienza professionale maturata in relazione al profilo da ricoprire, l’aspetto motivazionale al trasferimento.

I colloqui di mobilità si terranno il giorno 4 settembre 2023 a partire dalle ore 9, presso la sede del Municipio di Figline e Incisa Valdarno (Piazza IV Novembre n. 3, Figline).

Per presentare la domanda è necessario registrarsi a questo link, dove verranno fornite tutte le istruzioni per la corretta compilazione.

Il testo completo del bando e tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio Stampa