Toscana Aeroporti: risultati preliminari al 30 giugno

Toscana Aeroporti S.p.A., società quotata presso l’Euronext Milan di Borsa Italiana S.p.A. che gestisce gli aeroporti di Firenze e di Pisa, comunica i principali risultati preliminari di Gruppo al 30 giugno 2023:

Traffico passeggeri del Sistema Aeroportuale Toscano nel primo semestre 2023

Sono 3,6 milioni i passeggeri transitati dal Sistema Aeroportuale Toscano al 30 giugno 2023 con una crescita del 29% rispetto al medesimo periodo del 2022 e un recupero del 96% sul traffico registrato nel periodo pre-covid del 2019. Tale risultato è conseguenza dell’incremento rispetto al 2022 sia dei movimenti dei voli totali (+15%, dai 30mila del 2022 ai 35mila) che del load factor dei voli di linea (83% rispetto al 77% del 2022). Nel primo semestre dell’anno superato di +0,4 punti percentuali il fattore di riempimento del periodo pre-covid del 2019.

Principali risultati economici e patrimoniali consolidati del primo semestre 2023[1]

Nel primo semestre del 2023 i ricavi totali del Gruppo raggiungono i 50,7 milioni di euro (+36%) rispetto ai 37,2 milioni di euro del 30 giugno 2022. I ricavi operativi sono in crescita del +31% passando dai 32,0 milioni di euro del 30 giugno 2022 ai 42,0 milioni di euro del primo semestre del 2023. La forte crescita registrata è principalmente ascrivibile sia ai ricavi Aviation (32,2 milioni di euro, +29%) e sia ai ricavi Non Aviation (16,3 milioni di euro, +32%). L’EBITDA del Gruppo è pari a 12,8 milioni di euro rispetto ai 5,1 milioni di euro del primo semestre 2022 (+153%). Il risultato netto di periodo del Gruppo è positivo per 1,6 milioni di euro rispetto al valore negativo di 3,4 milioni di euro del 30 giugno 2022.

Traffico passeggeri luglio del Sistema Aeroportuale Toscano

Nel mese di luglio superati i livelli di traffico pre-covid, infatti, con oltre 790 mila passeggeri trasportati il Sistema Aeroportuale Toscano registra una crescita del +6% sullo stesso mese pre-covid del 2019 e del +16% sull’analogo mese del 2022.

