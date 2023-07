Anti Social Social Park 2023, le idee incontrano la musica a Volterra

Dal 3 al 5 Agosto, Volterra si prepara ad accogliere con entusiasmo la nuova edizione di Anti Social Social Park, il festival giovanile ideato e organizzato dall’Associazione Vai Oltre. Si tratta di un'iniziativa dedicata alla cultura delle nuove generazioni nelle sue varie forme, con l'obiettivo di creare spazi di espressione liberi e inclusivi per i giovani di Volterra e delle aree circostanti.

Anti Social Social Park rappresenta un'opportunità unica per la comunità di Volterra ed è stata selezionata anche dal Consiglio D’Europa - European Youth Foundation come progetto di punta per il 2023. Il programma di quest'anno è ricco di eventi coinvolgenti, che includono workshop, conferenze e concerti, tutti concepiti con la passione e la creatività dei giovani locali.

Il Programma

Il 3 agosto segna l'inizio dell'Impact Lab, un workshop che riunirà 50 giovani attivisti provenienti da tutta Italia: un’occasione unica e stimolante per condividere idee, competenze e strategie per promuovere un network di giovani attivisti. Nel pomeriggio alle 17.30, nella suggestiva Piazza XX Settembre, ogni giorno prenderanno il via i Facts&Chats, coordinati e moderati da Factanza con Giunio Panarelli, con un primo incontro sul tema "Giovani e Ambiente", che vedrà la partecipazione di Benedetta Scuderi, esperta in politiche verdi, e Giacomo Zattini, portavoce di Fridays for Future. La serata culminerà con concerti nel Parco Fiumi, con apertura cancelli dalle 20, dove artisti emergenti come Lil Jolie, Barkee e Fontanella Empire Vinile regaleranno emozioni indimenticabili.

Il 4 agosto proseguirà l'Impact Lab, con la collaborazione dell’ Associazione Italiana Educazione Finanziaria, che arricchirà il dibattito sui temi più attuali. Nel pomeriggio, un nuovo appuntamento con Facts&Chats, questa volta sul tema "Giovani e Disuguaglianze", con la partecipazione del giornalista Alessandro Sahebi. A chiudere la serata ci saranno ulteriori esibizioni musicali con artisti come Punto Gang Punto, Stay in the Mansarda, Ketama126 e Benjamin the Room, sulle cui note il suggestivo Parco Fiumi si trasformerà in un irresistibile palcoscenico di tendenze ed emozioni.

Il 5 agosto sarà un'occasione imperdibile per partecipare all’ultimo Facts&Chats, che affronterà il tema "Giovani, Politica e Integrazione", con la partecipazione di Marwa Mahmoud, segreteria nazionale Pd - Partecipazione e Formazione Politica, e Bernard Dika, portavoce del Presidente della Regione Toscana. La serata finale, un trionfo di energia e talento, ospiterà spettacolari performance musicali degli artisti Come rane in Alaska, Giuse The Lizia, Olly e Tony Verace, che concluderanno in bellezza Anti Social Social Park 2023.

Un Progetto di impatto sociale che investe nelle idee dei giovani Anti Social Social Park è molto più di un semplice festival: è un progetto di impatto sociale che da 4 anni valorizza il potenziale creativo e l'impegno dei giovani. Grazie alla dedizione e alla passione di un sempre più grande numero di volontari da tutto il territorio, il festival si afferma come un faro di positività e cambiamento all'interno della comunità. Un ringraziamento a tutto lo staff e tutti i nostri collaboratori. In particolar modo ci teniamo a ringraziare i nostri sponsor: Associazione Carte Blanche, Associazione Quindici19, GIASC Saline, Associazione Italiana Educatori Finanziari, Alabastri Ferti, Consorzio Turistico, Altair Chimica, VolaTerra, Osteria Dei Poeti, Accoccianture Betty, Brasseria del grifone, Motoclub Evandro Viti Volterra, Chiostro delle Monache. Una comunità pronta a supportare progetti e idee delle nuove generazioni. Inoltre un grazie particolare ai nostri partner strategici tra cui la European Youth Foundation - Council of Europe, la Regione Toscana - GiovaniSì e il Comune di Volterra.

Invito alla Partecipazione

L'intera comunità è invitata a partecipare ad Anti Social Social Park 2023 e a sostenere questa meravigliosa iniziativa giovanile. Il festival rappresenta una preziosa opportunità per comprendere le idee e le aspettative delle nuove generazioni, valorizzando la cultura giovanile e il loro ruolo fondamentale nella costruzione di un futuro migliore.

Vi aspettiamo numerosi dal 3 al 5 Agosto a Volterra, alle 17.30 ogni giorno in Piazza XX Settembre e dalle 20 in Parco Fiumi, per condividere la passione, la creatività e l'entusiasmo di Anti Social Social Park 2023. Per ulteriori informazioni sull'evento e il programma completo, visitate il sito www.antisocialsocialpark.it

Fonte: Ufficio stampa