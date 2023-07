Bandi agro-alimentari, la Regione aumenta le dotazioni di 1 milione e 750mila euro

Una buona notizia per gli imprenditori agricoli beneficiari delle operazioni 10.1.1 "Conservazione del suolo e della sostanza organica" e 11.1 "Introduzione dell’agricoltura biologica".

Con 1 milione e 750mila euro la giunta regionale, su proposta della vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi, ha incrementato le dotazioni delle due operazioni permettendo la conclusione dei pagamenti che, delle cinque annualità previste, ad oggi avevano visto finanziate solo tre annualità per la misura "Conservazione del suolo e della sostanza organica", e quattro per la misura "Introduzione dell’agricoltura biologica".

Non solo, la giunta ha anche contestualmente dato il via ai pagamenti della quarta e quinta annualità per l’operazione 10.1.3 "Miglioramento di pascoli e prati pascolo con finalità ambientali" per la quale le risorse finanziarie erano già state definite.

A fronte infatti dell’impegno quinquennale dei beneficiari, le risorse disponibili ad oggi erano sufficienti per il pagamento limitato a tre annualità (per le operazioni 10.1.1 e 10.1.3) o quattro annualità (per la sottomisura 11.1) anche se il riconoscimento del pagamento era condizionato all’intero periodo di impegno quinquennale come previsto dal regolamento comunitario.

"Con questo atto – ha detto la vicepresidente Saccardi – abbiamo rispettato l’impegno della Regione per il sostegno alle imprese, confermando, sul fronte delle misure agro-ambientali, l’azione determinata di questa amministrazione per rendere sempre più sostenibile l’agricoltura toscana".

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa