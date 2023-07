Bollino rosso sulle strade toscane per il weekend, ecco le più trafficate

Al via le grandi partenze nel primo fine settimana di esodo estivo con spostamenti di breve e lunga percorrenza lungo la rete stradale di competenza Anas (Società del Polo infrastrutture del Gruppo FS Italiane). Viabilità Italia prevede bollino rosso, a partire dal pomeriggio di oggi e per le giornate di sabato 29 e domenica 30 luglio

In Toscana ad essere interessate maggiormente dell’incremento di traffico sono in particolare il Raccordo Autostradale “Firenze Siena”, la strada statale 1 “Via Aurelia” e la strada statale 223 tra Siena e Grosseto.

Si segnala che sulla strada statale 1 “Via Aurelia” è provvisoriamente chiusa al traffico dal km 329,450 al km 329,550 a Coltano, frazione di Pisa, in seguito all’impatto di un mezzo pesante fuori sagoma con un sovrappasso. Il traffico viene deviato temporaneamente sulla viabilità provinciale per un tratto di circa 500 metri prima di reimmettersi sulla statale. Sono in corso da parte di Anas le attività e gli interventi di ripristino del sovrappasso danneggiato

Ricordiamo che è in vigore anche il divieto di transito dei mezzi pesanti, sabato 29 luglio dalle 8.00 alle 16.00 e domenica 30 dalle 7.00 alle 22.00.

Fonte: Anas