Consiglio comunale Cerreto Guidi, si parla della pista ciclabile di Gavena

E' convocato per Lunedì 31 Luglio, alle ore 21,00, nella Sala delle adunanze consiliari, il Consiglio comunale di Cerreto Guidi. Sono nove gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco;

2. Ratifica deliberazione G.C. N.135 del 13/07/2023 avente ad oggetto: “Variazioni e storni al Bilancio di previsione 2023/2025 ed al DUP 2023/2025 con applicazione di parte dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2022”;

3. Art 37 D.LGS N.36 del 2023. Programma triennale opere pubbliche triennio 2023-2025 e relativo elenco annuale 2023. Approvazione aggiornamento N.1;

4. Variazioni al Bilancio di previsione 2023/2025 ed al DUP 2023/2025;

5. Assestamento di Bilancio salvaguardia equilibri di Bilancio 2023-Presa d’atto del permanere degli equilibri di Bilancio- Ricognizione sui programmi e verifica;

6. Programma triennale forniture e servizi anni 2024-2026: approvazione;

7. Presentazione al Consiglio comunale del Documento unico di programmazione 2024-2026;

8. Realizzazione della pista ciclabile di Gavena. Acquisizione e permuta terreni ai fini della rettifica di errori emersi in fase di riconfinamento;

9. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Centrodestra per Cerreto su Via Mostagnana.