Due settimane di sport per i più piccoli: a Castelfiorentino arriva il day camp Abc

Terminato il summer camp, si guarda già all’inizio della prossima stagione. Nel mese di settembre, dal 4 al 14, l’Abc Castelfiorentino organizza due nuove settimane di day camp multisport riservate a tutti i bambini e le bambine nati/e tra il 2012 e il 2019.

ATTIVITA’ PROPOSTE e ORARI

Vengono svolte attività sportive di basket, calcio, volley, yoga e atletica. In particolare, per quanto riguarda la disciplina del basket, sono proposte didattiche innovative come lezioni con la musica, per lo sviluppo della coordinazione e del ritmo, e lezioni in lingua inglese.

Il camp si svolge dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 13 presso il palazzetto “Nedo Betti” e il parco urbano in viale Roosevelt. Ogni giorno vengono svolte almeno 4 attività diverse per dare la possibilità ai bambini di usufruire di una proposta sempre varia e stimolante.

COSTI e DOCUMENTI

Il costo del camp è di 40 euro settimanali e 10 euro di iscrizione (valida per entrambi i turni, comprende assicurazione e kit camp).

È necessario essere in possesso del certificato medico di idoneità sportiva non agonistica (per bambini che abbiano compiuto il 6° anno di età).

Per maggiori informazioni e iscrizioni: www.abccastelfiorentino.it, info@abccastelfiorentino.it, 0571 61661.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa