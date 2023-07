Il rugby fiorentino torna in serie A: presentata la nuova società

Il rugby fiorentino ritrova la serie A grazie a un progetto senza precedenti. Florentia Rugby e Firenze Rugby 1931, società che lo scorso anno partecipavano al campionato di B, hanno deciso di unirsi in una nuova società che si chiama Unione Rugby Firenze. È un po’ un ritorno alle origini, Firenze 1931 e Florentia sono società che hanno nel Cus Firenze la radice comune. Un ringraziamento particolare va a Esselunga, main sponsor per la stagione sportiva 2023-2024.

Ha aperto la presentazione alla stampa in Sala Macconi a Palazzo Veccho l’intervento in remoto dalla Scozia in videoconferenza del presidente della Federazione Italiana Rugby Marzio Innocenti: "Un progetto che abbiamo sempre sostenuto e che sosterremo anche in futuro. l'importante è far affidamento sul proprio vivaio, avere giocatori della città, dare una possibilità di sviluppo ad alto livello a chi inizia a giocare. Non bisogna farsi sedurre dagli stranieri, non è una scelta che paga. Verrò a vedere quanto prima una partita della nuova squadra".

"È un progetto molto importante al quale tengo particolarmente - ha detto l’assessore allo Sport Cosimo Guccione -: ci abbiamo lavorato per due anni e come Comune ci siamo dati molto da fare affinché potesse nascere la nuova società. Con questo progetto rilanciamo il rugby fiorentino, che torna in Serie A. Tutto questo è stato possibile grazie a un’unione di intenti, che trova il sostegno di uno sponsor importante come Esselunga, che ringrazio. Due società storicamente unite, che negli ultimi anni hanno avuto un percorso separato, si mettono insieme per il bene del rugby e della città: Firenze ne è orgogliosa. Florentia Rugby e Firenze Rugby 1931 sono la dimostrazione che l’unione fa la forza; in questo caso l’unione dà vita alla società Unione Rugby Firenze. Anche nello sport l’unione va sostenuta perché permette di capitalizzare risorse e capacità tecniche e sportive".

L’Unione Rugby Firenze parteciperà al campionato di Serie A grazie alla cessione del titolo fatta dal Florentia ripescato nella massima serie come migliore seconda della passata stagione, e al campionato di Under 18 sia nel girone regionale che nel campionato Elite.

La nuova società ha un consiglio direttivo di cinque componenti, due espressi dal Florentia (Giovanni Landini, Roberto Ciullini) e due dal Firenze 1931 (Sandro Serafini, Alessandro Cecioni), presidente, invece , sarà Andrea Vannucci, attuale consigliere regionale ed ex assessore allo Sport del Comune di Firenze.

"La nascita della nuova società è una bella notizia - ha detto il presidente Andrea Vannucci -; siamo di fronte a una grande operazione spiegata bene dal nome: Unione Rugby Firenze. Si tratta di un progetto che riguarda la città e due realtà molto radicate sul territorio, che decidono di mettersi insieme per unire le forze nel nome di Firenze. Ringrazio per questo le due società Firenze rugby 1931 e Florentia rugby. Per gli amanti dello sport in generale e del rugby in particolare oggi è un giorno importante. Anche la notizia del ritorno in Serie A per il rugby fiorentino ha dello straordinario. I due vivai, molto radicati l'uno nella parte nord della città e l'altro nella parte sud, pur rimanendo distinti, ma con la nuova società diamo ai ragazzi, che iniziano a giocare e crescono nella nuova società la prospettiva di difendere i colori della propria città".

Qui di seguito le dichiarazioni del presidente del Florentia Rugby Gregorio Ciampa: "Il rugby fiorentino si unisce in un progetto ambizioso, l’Unione Rugby Firenze: giocare con i propri ragazzi nella categoria che spetta a Firenze. La parte nord di Firenze, che è la casa del Florentia Rugby con due campi (uno nel Quartiere 4 e uno nel Quartiere 5) insieme alla parte sud del Firenze Rugby 1931 con lo storico campo Padovani. Un progetto di cui parlavamo da tanto tempo, giocare insieme per arrivare alla meta è il principio del rugby superando insieme come fa una squadra tutte le difficoltà che troveremo in questo cammino. La nostra città sosterrà la nuova società e noi cercheremo di formare ogni anno ragazzi in grado di competere a livello nazionale». Il presidente del Firenze Rugby 1931 Fabio Stellini aggiunge: «Ritengo il progetto Unione Rugby Firenze un'occasione che stavolta siamo riusciti a cogliere, un'occasione importante per la crescita di tutto il rugby fiorentino, un'occasione impegnativa ed intrigante che ci darà tante soddisfazioni. Grazie in particolare al Comune di Firenze che ha creduto in questa possibilità. Cresciamo insieme, più forti".

Il presidente del Comitato Regionale Toscano FIR Riccardo Bonaccorsi ha aggiunto: "È un fatto estremamente importante che due società del calibro di Firenze 1931 e Florentia si siano volute unire e dare alla Toscana la possibilità di avere un’altra squadra in Serie A e sopratutto di dare sviluppo di alto livello per i giocatori toscani e fiorentini in primis. Sono soddisfatto che il rugby toscano sta assumendo sempre più importanza sul piano nazionale e sono pronto a impegnarmi a livello di Comitato Regionale affinché questo progetto possa ottenere il massimo risultato possibile".

I colori della nuova società saranno il rosso il bianco e il viola, i tre colori delle società fondatrici, mentre il logo (realizzato dal duo Jacopo Gramigni - Francesco Peri) è un giglio stilizzato e molto aggressivo che contiene il rosso e viola. Due, per ora, i campi su cui si svolgeranno gli incontri della squadra seniores e della Under 18 lo stadio Mario Lodigiani di Campo di Marte e il Marco Polo di San Bartolo a Cintoia.

Florentia e Firenze 1931 hanno sempre dato vita a derby accesi, molto combattuti, riportare sotto gli stessi colori giocatori che in campo si sono sempre affrontati a viso aperto e con grande agonismo poteva sembrare un compito non facile, ma già dai primi allenamenti si è capito che la scelta era quella giusta. A tal proposito Luigi Ferraro designato con Daniel Lo Valvo alla guida tecnica della squadra Senior precisa: "Sono entusiasta e prima di tutto ci tengo a ringraziare la dirigenza del Florentia in particolare Landini e Ciampa e tutti i ragazzi che in questi miei sei anni come allenatore in biancoviola hanno dato anima e corpo per raggiungere la causa della Serie A. Adesso è arrivata e questo porta una motivazione e una carica incredibile grazie anche della contestuale e tanto sperata unione con il Firenze Rugby 1931. Questo mi riempie d’orgoglio ed entusiasmo anche per quello che posso considerare un ritorno alle mie origini quando ho iniziato come giocatore nel Cus Firenze Rugby prima di prendere la mia strada da professionista per misurarmi nel rugby di livello superiore. Da allora mi sono sempre chiesto perché non si riuscisse a fare qualcosa di importante a Firenze per la città e per i giocatori che altrimenti si trovano costretti a lasciare Firenze. Adesso c’è una nuova opportunità unendoci di alzare l’asticella. Penso sia la cosa più giusta perché unendo le forze riusciamo ad essere più competitivi su tutti i fronti con la comune voglia di imporsi con il giglio fiorentino su tutti i campi d’Italia. I ragazzi hanno già iniziato la preparazione e vedo che stanno già trovando il giusto affiatamento e collaborazione. Con Lo Valvo prendiamo con favore queste prime sensazioni che ci aiuteranno a farci trovare pronti al meglio per la prima di campionato dell’8 ottobre". A lui si uniscono le dichiarazioni di Lo Valvo: "Direi che sono molto onorato ed entusiasta di far parte di questo progetto, abbiamo già fatto qualche settimana di allenamento e devo dire che l'aria che tira e più che positiva. Ci siamo trovati subito d'accordo fra staff e atleti, ce tanta voglia di far bene, anche prima di avere la conferma della serie A. Sicuramente dobbiamo ancora conoscerci meglio, ma ci sono buoni presupposti per fare una buona stagione".

Stesso discorso per l’Under 18 dove l’allenatore Beppe Sorrentino sta già mettendo sotto pressione i suoi ragazzi e coglie questa occasione per ringraziare i giocatori della Senior del Firenze Rugby 1931 le loro famiglie e i miei collaboratori per i quattro anni nei quali li ha allenati: "È stato un percorso duro ma è stato anche molto gratificante. Dal vertice della classifica di Serie A con la Cadetta de I Medicei del 2020 a causa del Covid-19 abbiamo affrontato la ripartenza dalla Serie C con il Firenze Rugby 1931 e ottenuto la promozione in Serie B. Auguro a tutti questi ragazzi che saranno impegnati nella Senior il meglio, nella vita privata e nel rugby. Anche io lavorero per questo nuovo progetto Unione Rugby Firenze con gli Under 18 con cui cercheremo di ottenere qualcosa di importante come ho già fatto con tanti dei miei ex guagliuncielli negli anni passati".

