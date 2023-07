Investe donna in bici a Ponte a Elsa, poi scappa. Dopo un'ora confessa

Una 40enne in bici è stata investita ieri pomeriggio in via Nazionale a Ponte a Elsa, frazione di San Miniato. La polizia municipale si è recata sul posto dopo la telefonata dei presenti.

Secondo quanto riportato da alcuni testimoni, il conducente si è immesso sulla strada principale senza dare la precedenza e ha urtato la bici scaraventando per terra la donna e ferendola. Subito dopo l'impatto si è fermato alcuni istanti e poi è fuggito senza prestare soccorso.

Dopo oltre un'ora, mentre gli agenti stavano ultimando i rilievi a cercando di capire la dinamica dell'incidente, si è presentato un 32enne marocchino, dichiarando di aver provocato l'incidente e giustificando la proprio fuga con la necessità di recuperare il passaporto, dato che stava guidando sprovvisto di ogni documento. La descrizione fornita da alcuni testimoni corrisponde all'uomo, così come la targa e il modello dell'auto, una Peugeot 208 di colore scuro.

Da ulteriori accertamenti è emerso che il conducente non avevaa la patente di guida mentre l'auto è regolarmente assicurata. L'uomo è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso, mentre la donna viene trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Empoli con una prognosi di 30 giorni.