Mare mosso, salvati un bimbo e due uomini in Versilia

Nel pomeriggio di oggi si è verificato un salvataggio in mare al largo del bagno Patrizia a Lido di Camaiore, in Versilia. Un bimbo era in difficoltà a causa delle forti correnti, ed è stato trascinato in una buca a una distanza di circa 150 metri dalla riva. Il padre, con un altro adulto, ha cercato di raggiungerlo per soccorrerlo, ma anche loro si sono trovati in difficoltà.

In quel momento la bandiera rossa era issata sul pennone, segnalando il pericolo del mare mosso. Da riva sono intervenuti subito i bagnini, da più stabilimenti balneari, raggiungendo la zona con i pattini di salvataggio.

Fortunatamente, grazie alla rapida e coordinata azione dei bagnini, il recupero del bimbo e dei due adulti è stato completato con successo, senza che nessuno di loro avesse bisogno di ulteriori cure mediche fornite dal pronto soccorso dell'ospedale Versilia.