Straordinari non pagati agli infermieri di pronto soccorso di Careggi, NurSind: "Situazione vergognosa"

Nessun pagamento degli straordinari al personale che lavora al pronto soccorso e in altri servizi dell’ospedale di Careggi. Uno “schiaffo” denunciato dal NurSind, i cui referenti in queste ore stanno ricevendo le telefonate infuriate dei colleghi ai quali non sono stati pagati gli straordinari, la produttività aggiuntiva e le pronte disponibilità dei mesi di aprile e maggio.

Già con la busta paga di giugno, si spiega dal sindacato delle professioni infermieristiche, non erano state retribuite le pronte disponibilità di maggio e la produttività aggiuntiva di aprile. A tal proposito erano state date rassicurazioni al personale che il tutto era da ricondurre all’introduzione di un nuovo software per l’elaborazione delle paghe e che nel cedolino di luglio il dovuto sarebbe stato saldato.

“Non solo questo non è avvenuto - tuona il coordinatore regionale Giampaolo Giannoni - ma mancano all’appello anche le produttività aggiuntive di maggio. A questo punto chiediamo all’azienda di spiegare i perché di questo mancato pagamento e la regolarizzazione di tutto entro agosto. Inoltre diffidiamo l’azienda dall’utilizzare lo straordinario come strumento di programmazione dell’orario di lavoro, cosa che peraltro non è consentita dalla normativa. Ci troviamo davanti a un comportamento dell’azienda irrispettoso verso tutto il personale. Non possiamo che esprimere profonda indignazione e chiedere che vengano poste in essere immediatamente tutte le azioni necessarie a risolvere questa vergognosa situazione”.

Nelle scorse settimane, si fa sapere dal NurSind, il personale si era reso disponibile a effettuare turni extra a fronte delle note carenze di organico, sicuro della giusta e tempestiva retribuzione. Tale disponibilità, a questo punto, non sarà garantita per i mesi di agosto e settembre e il personale che lo riterrà opportuno si atterrà all’orario contrattuale.