Turista assiste al furto della sua bicicletta, un arresto a Pisa

Si è avvicinato alla bicicletta e ha tagliato la catena di sicurezza per portarla via. A notare la scena però c'era proprio il proprietario, un turista in vacanza con la famiglia a Pisa, che ha assistito al furto della sua due ruote che si trovava ancorata ad un minivan. Lanciata la segnalazione alla polizia sul posto è intervenuta una volante. Gli agenti sono riusciti, dopo un inseguimento tra le vie Corridoni, Vespucci e Fratti, a bloccare il responsabile.

Quest'ultimo, un uomo marocchino, è stato arrestato nella flaganza del reato di furto aggravato. La bici recuperata è stata infine riconsegnata ai turisti, che hanno ringraziato la polizia di Stato con una foto.