Abbonamento Pegaso, FI Empolese Valdelsa: "Ci batteremo per l'inclusione del circondario"

Esprimiamo tutto il nostro dissenso per l’esclusione ancora una volta del circondario dell’Empolese Valdelsa dall’abbonamento Pegaso, evidentemente per la Città Metropolitana, i cittadini dell’Empolese Valdelsa, sono cittadini di serie b, alla luce anche delle eterne problematiche che affliggono i trasporti pubblici del circondario.

In ottica di servizio pessimo offerto, di un costo degli abbonamenti sostenuto, la possibilità di poter acquistare un abbonamento integrato ad un prezzo ridotto, avrebbe potuto rappresentare per le famiglie del circondario una boccata di ossigeno. Oltretutto, ciò avrebbe potuto mitigare eventuali aggravi per le famiglie che potrebbero presentarsi a breve per alcuni comuni del comprensorio.

Ad esempio a Capraia e Limite si paventa a breve la chiusura del ponte che la unisce a Montelupo e alla sua stazione. In mancanza di una passerella ciclo-pedonale, che colpevolmente ancora non si è voluto installare, nonostante i fondi e i progetti già approvati, in mancanza di sicurezza di un ponte che presenta grossi buchi ai plinti, ci domandiamo che compensazioni le amministrazioni di centro-sinistra prevedono per i cittadini che dovranno recarsi probabilmente a Empoli a prendere il treno? La soluzione non può essere quella di una navetta anche perché sappiamo che non saranno capaci di garantire un servizio anche la sera e nei festivi. Per questo avere un abbonamento a prezzo ridotto potrebbe parzialmente alleviare le difficoltà che i cittadini dovranno sopportare.

Noi come gruppo di Forza Italia ci batteremo affinché il circondario non sia escluso dall’abbonamento Pegaso, ci daremo da fare per trovare le risorse, se questo è il problema e siamo pronti già da ora con i nostri candidati ad offrire un’alternativa seria e credibile alle amministrazioni di centro-sinistra in vista delle prossime elezioni.

Diego Crocetti (Coordinatore comunale Forza Italia Capraia e Limite), Giuseppe Romano (Capogruppo Forza Italia presso l’Unione dei Comuni)