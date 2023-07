Aggressione di notte sulla tramvia, passeggero ferito al volto

Aggressione questa notte sulla tramvia a Firenze dove un passeggero è stato ferito con un tagliacarte. La vittima è un italiano di 38 anni, finito in ospedale a Careggi con una ferita al volto, per una prognosi di 20 giorni. È successo intorno alle 2 a bordo di un tram della linea T1, in direzione Careggi.

Secondo quanto ricostruito l'aggressore, sembrerebbe di origine straniera, sarebbe finito addosso al 38enne e dopo aver estratto dalla tasca dei pantaloni un tagliacarte, lo avrebbe ferito allo zigomo. In quel momento il tram si era appena fermato alla stazione Strozzi Fallaci dove l'aggressore sarebbe sceso di corsa, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto, oltre al 118 chiamato dal ferito, è intervenuta la polizia avvisata dalla centrale di primo soccorso, che sta indagando sulla vicenda.