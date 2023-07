Biglietto unico Pegaso, la Lega: "Insoddisfatti dell'esclusione dell'Empolese Valdelsa"

La questione di Pegaso, il biglietto unico dal 1 luglio per treno, bus e tramvia, valido per i comuni dell'hinterland Fiorentino ma non per Empoli e i comuni dell'Unione Empolese Valdelsa è stata affrontata nell'ambito della II Commissione consiliare del Comune di Empoli, convocata appositamente su iniziativa del capogruppo Lega Andrea Picchielli.

Si è ritenuto opportuno, tramite la presidente della II Commissione consiliare di Empoli, sollecitare un confronto in audizione con il sindaco Brenda Barnini (vicepresidente della Città Metropolitana di Firenze) e con il sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini, che ha competenza sui trasporti per i comuni dell'Unione.

L'esclusione dall'opportunità di Pegaso, anche se non dovuta probabilmente a motivi politici ma solo economici, con la sola promessa di un futuro coinvolgimento con i fondi derivanti dallo Scudo Verde di Firenze, mette i cittadini in condizione di continuare a preferire l'utilizzo dei mezzi privati. (Ndr, nella seduta di ieri il consiglio metropolitano ha impegnato il Sindaco a promuovere modelli analoghi a “Pegaso metropolitano Firenze” e “Firenze TPL+” anche per i territori extraurbani e urbani esclusi).

La Sezione Lega di Empoli - tramite il Segretario Tiziana Bianconi - ribadisce la propria contrarietà a tale provvedimento assunto nell'ambito della giunta comunale di Firenze ed esprime la propria insoddisfazione in merito a tale esclusione di Empoli e dei comuni dell'Empolese Valdelsa, in considerazione del fatto che la stazione di Empoli è la terza stazione per numero di passeggeri di tutta la Toscana e il biglietto unico Pegaso dovrebbe rappresentare, oltre che un incentivo economico, anche una forma di sensibilizzazione alla tutela ambientale attraverso l'utilizzo dei mezzi pubblici con un solo abbonamento valido per tutta l'area metropolitana.

