Borgo San Lorenzo a misura di bicicletta: assegnata la bandiera gialla Fiab

Borgo San Lorenzo entra a far parte dei Comuni Ciclabili ottenendo 3 bike-smile grazie anche all’impegno che da anni mette nella realizzazione di una rete di piste ciclabili di collegamento tra i punti nevralgici del capoluogo, dall’ospedale alle Scuole, dal Foro Boario alla Stazione ferroviaria.

Con l’evento di oggi all’Amministrazione è stata ufficialmente consegnata la bandiera gialla della ciclabilità italiana 2023 di FIAB ComuniCiclabili, giunta alla sesta edizione. Si tratta del riconoscimento della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta che valuta l’impegno dei territori italiani nel promuovere la ciclabilità come modello di mobilità sostenibile

“Siamo orgogliosi del riconoscimento che abbiamo avuto dalla Fiab – affermano il Sindaco Paolo Omoboni e l’Assessore alla Mobilità Patrizio Baggiani –, un riconoscimento che è frutto del lavoro che abbiamo fatto in questi anni anche grazie al supporto fondamentale dell'associazione A Ruota Libera. Un percorso che è iniziato nel 2017 con l'adozione del biciplan che prevedeva una rete di piste ciclabili a formare una sorta di circonvallazione ciclabile del nostro capoluogo, oltre a una rete di supporto formata da tratti di ciclabile che dalla rete principale si diramava verso il centro storico. Ora quella rete è realtà. Oltre a questo abbiamo approvato anche un Piano Urbano del Traffico, non obbligatorio per i Comuni delle nostre dimensioni, al cui interno è prevista una sezione di interventi operativi per quanto riguarda la mobilità sostenibile. E nel maggio del 2019, in concomitanza con i lavori di rifacimento di piazza Vittorio Veneto, abbiamo fatto la scelta coraggiosa di togliere il passaggio degli autobus dal centro storico spostando le fermate sui vicini Viali. A breve – aggiungono – contiamo anche di lanciare un progetto di gestione del bike sharing che riguarderà tutti i Comuni del Mugello. Ad oggi abbiamo 9 km di ciclabili urbane nel capoluogo di Borgo San Lorenzo, a cui si aggiungono i 6 km di ciclabili extra urbane che si inseriscono nel progetto finanziato di recente dalla Regione Toscana della ciclovia della Sieve che porterà a collegare il Comune di Barberino a quello di Dicomano. Il prossimo passaggio sarà quello di istituire in alcune aree del nostro Comune, delle zone città 30 e incentivare i progetti, insieme alla scuola, di pedibus e bike to school. Quella per la mobilità dolce è una battaglia culturale che vogliamo fare, non sarà semplice, ma ci porterà a definire a Borgo San Lorenzo un nuovo sistema di mobilità in modo da incentivare le persone a lasciare a casa l'auto privata per spostarsi, all'interno del capoluogo, anche con la bici. Questo riconoscimento è importante perché certifica il lavoro che abbiamo fatto, ma rappresenta anche un punto di partenza. Grazie alla collaborazione della Fiab – concludono – sicuramente lavoreremo per migliorare le piste esistenti e ci impegneremo per un sistema di mobilità sempre più sostenibile a Borgo San Lorenzo”.

Oggi a Borgo San Lorenzo la partecipata manifestazione che ha sancito la consegna della bandiera, cittadini e Associazioni (A Ruota Libera, CC Appenninico 1907, SCD Gastone Nencini, Mugello Toscana Bike) si sono ritrovati per una pedalata lungo le piste ciclabili borghigiane accompagnati dal Presitente Comitato Firenze della Federciclismo Leonardo Gigli, di Stefano Guarnieri, Presidente della Fondazione Lorenzo Guarnieri e Marco Cavorso.

Il tutto anche con la collaborazione del Bike Store Mugello.

“Borgo è entrato a far parte della famiglia dei Comuni Ciclabili per il primo anno e lo ha fatto con ben 3 bike smile – afferma il Presidente di FIAb Firenze Ciclabile Tiziano Carducci –, il nostro è un percorso triennale perché vogliamo che sia un modo per guidare i Comuni attraverso un percorso di miglioramento. Borgo San Lorenzo ha sfruttato molto gli strumenti di segnaletica leggera che consentono di dare da subito spazio alle bici anche con le poche risorse che spesso i Comuni più piccoli hanno a disposizione. Le tre bike smile è un buon punteggio di partenza che ci auguriamo possa presto aumentare con pochi piccoli interventi, più rastrelliere, la bici stazione e le zone 30 favorendo così, anche grazie alla comunicazione, il raggiungimento di una mobilità più sostenibile e sicura per l’abitato e non solo”

L’edizione 2023 di FIAB-ComuniCiclabili è patrocinata da: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ECF-European Cyclists’ Federation, ANCI-Associazione Nazionale Comuni Italiani, INU-Istituto Nazionale di Urbanistica, Associazione dei Comuni Virtuosi, ALI-Autonomie Locali Italiane, Città in Bici, Centro Ricerca per il Trasporto e la Logistica de la Sapienza, World Cycling Alliance e WWF.

Fonte: Comune di Borgo San Lorenzo - Ufficio stampa