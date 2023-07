Cameriere va a buttare la spazzatura, in due lo aggrediscono alle spalle

Un cameriere mentre stava buttando la spazzatura a fine servizio è stato aggredito alle spalle. È successo in centro a Lucca, giovedì sera poco dopo le 23.30. Il giovane di 20 anni, che lavora in un ristorante della città, secondo quanto emerso stava gettando i rifiuti quando due persone si sarebbero avvicinate colpendolo alla schiena con il manico di una scopa, insultandolo e intimandogli di non fare rumore per non disturbare chi stava dormendo.

Ad accorgersi di quanto stava succedendo una collega, che è corsa in aiuto del 20enne riuscendo ad allontanare i due aggressori. Uno shock per il giovane, che è stato accompagnato in pronto soccorso. Per i colpi alla schiena dovrà stare a riposo cinque giorni. Sporta denuncia sull'episodio, definito come molto grave dal locale in cui lavora il giovane.